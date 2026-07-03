ماندي: “نتحمل مسؤولية الأخطاء الدفاعية.. وغياب الفعالية وراء إقصائنا”

أعرب مدافع المنتخب الوطني، عيسى ماندي، عن أسفه الشديد للإقصاء المرّ الذي تجرعه “محاربو الصحراء” أمام منتخب سويسرا، مقدماً قراءة واقعية وشجاعة لأسباب مغادرة المونديال من الدور ثمن النهائي.

وفي تصريحات أدلى بها عقب نهاية المواجهة للتلفزيون العمومي، أكد ماندي أن التشكيلة الوطنية بذلت كل ما في وسعها للعودة في النتيجة، قائلاً: “لقد جربنا كل حظوظنا وسعينا جاهدين في الشوط الأول للعودة في النتيجة، لكننا تلقينا هدفاً ثانياً مباغتاً مع بداية الشوط الثاني؛ بذلنا مجهودات مضاعفة فوق أرضية الميدان، لكن للأسف لم نحظ بتسجيل هدف التعادل”.

وفي إطار تقييمه للأداء الخططي والتكتيكي فوق المستطيل الأخضر، لم يتهرب المدافع المخضرم من المسؤولية، حيث صرّح بواقعية: “لقد ارتكبنا أخطاءً دفاعية في مباراة اليوم، ونحن كلاعبين نتحمل المسؤولية الكاملة عنها، لكن للأسف هذا هو عالم كرة القدم وعلينا تقبل أحكامه”.

واختتم ماندي تصريحاته بتحديد نقطة الضعف الأساسية التي كلفت المنتخب تأهلاً تاريخياً، قائلاً: “نقص الفعالية في الشقين الهجومي والدفاعي كان السبب المباشر وراء خروجنا من المونديال اليوم”.