ماندي :”نحذر من الجميع ولكن الميلان لايُخيفنا”

أكد الدولي الجزائري، عيسى ماندي، بأنه عازم على قيادة ناديه “ريال بيتيس”، لتحقيق فوز جديد على حساب العملاق “إسي ميلان”.

وصرّح قائلا :”نسعى للذهاب بعيدا في “الأوروبا ليغ”، وبالتالي فإننا مُطالبون بالفوز كلما سنحت لنا الفُرصة، مهما كان إسم المُنافس”.

وواصل :”مثلما حدث في مُباراة الذهاب، سنحذر من جميع لاعبي الميلان، ولكننا لانهابه، وخير دليل على ذلك فوزنا عليهم ذهابا”.

ويسعى المُدافع، لتقديم أفضل آداء ممكن، لتدارك العرض الضعيف الذي قدمه بداية الأسبوع خلال التعثر في “الليغا” أمام “سيلتا فيغو”.