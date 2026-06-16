ماندي: “نريد جعل الجزائريين فخورين بنا بعد المونديال”

كشف المدافع الدولي الجزائري، عيسى ماندي، أن الثقة كبيرة داخل المجموعة قبل المواجهة المرتقبة في ساعة مبكرة من يوم غدٍ الأربعاء، أمام الأرجنتين في افتتاح مشوار “الخضر” ضمن مونديال 2026.

وفي تصريحات أدلى بها على هامش المنطقة المختلطة أمس الاثنين. قال ماندي: “نملك ثقة كبيرة في قدراتنا.. وهي الثقة التي كانت نتيجة للعمل الكبير الذي قمنا بها في التحضيرات لهذا الموعد”.

قبل أن يستدرك مدافع ليل الفرنسي: “حضرنا جيدا ليس فقط لمواجهة الارجنتين وإنما لخوض 3 لقاءات في دور المجموعات، ونحن جاهزون والرغبة والثقة موجودتان”.

وتمنى ماندي، أن يسجل الجمهور الجزائري حضورا قويا في مدرجات “أروهيد” بمدينة كانساس سيتي الأمريكية، في لقاء الأرجنتين، مضيفا: “ليس لدي ادنى شك في ذلك، وأمنى أن يكونوا فخورين بنا بعد نهاية المباراة والمونديال ككل”.

وختم الدولي الجزائري، متحدثاً بتفاؤل قبل دخول غمار المونديال: “نريد تمثيل الجزائر أحسن تمثيل في هذه الدورة.. وأن نظهر قيما ومبادئ في لقاء الأرجنتين وكل المباريات”.

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