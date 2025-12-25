ماندي: “نسعى دائما لتقديم أفضل ما لدينا من أجل الجماهير الجزائرية”

ثمّن مدافع المنتخب الوطني، عيسى ماندي، فوزهم في أول مباراة من نهائيات كأس أمم إفريقيا، ضد منتخب السودان، مؤكدا سعياهم دائما لاسعاد الجماهير الجزائرية.

وصرح ماندي، عقب فوزهم أمس الأربعاء، بثلاثية نظيفة ضد السودان: “سهلنا مهمتنا ضد منتخب السودان، بتسجيلنا في وقت مبكر”.

كما أضاف: “أردنا الدخول بقوة، وفرض منطقنا منذ البداية، وهذا ما نجحنا في القايم به، ثم سعينا لحسم المباراة، والبطاقة الحمراء للمنافس سهلت مهمتنا أكثر في تحقيق ذلك”.

وأردف: “حققنا فوز مستحق، كما أننا لم نتلقى أي هدف، وهذا أمر مهم يدل على أننا كنا حاضرين دفاعيا”.

وختم عيسى ماندي: “دعم الجمهور الجزائري، لم يكن مفاجئا بالنسبة لنا، كونهم كانوا دائما إلى جانبنا، ونحن نسعى دائما لتقديم أفضل ما لدينا من أجلهم”.