ماندي هدافا ويفوز على مواطنيه قبال وشرقي في الدوري الفرنسي 

قاد الدولي الجزائري عيسى ماندي فريقه ليل إلى تحقيق فوز مهم أمام باريس أف سي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي.

ووقع ماندي على الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الثمانين، مؤكدا تألقه اللافت مع النادي الشمالي.

وسجل أوليفي جيرو، ثنائية لنادي ليل في الدقيقتين 40 و77 (من ركلة جزاء)، قبل أن يضيف ماندي الهدف الثالث. فيما أحرز بروهولم الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

أما هدفا باريس إف سي فوقعهما كل من جيوبيلز في الدقيقة 11 ودوستي في الدقيقة 84.

وبهذا الفوز، صعد ليل إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 23 نقطة، بينما بقي باريس إف سي في المركز 12 برصيد 14 نقطة.

وشهدت المباراة مشاركة الدوليين الجزائريين إيلان قبال وسمير شرقي مع الفريق الباريسي، غير أن حضورهما لم يكن كافيًا لتغيير مجرى اللقاء أمام قوة ليل الذي فرض تفوقه حتى آخر الدقائق.