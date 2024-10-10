ماندي: “هذه أجمل ذكرى في مشواري مع الخضر”

كشف الدولي الجزائري عيسى ماندي، عن أجمل ذكرى بالنسبة له، في مشواره الطويل مع المنتخب الوطني.

وصرح ماندي، في حوار للصفحة الرسمية لناديه ليل الفرنسي: “أجمل ذكرى بالنسبة لي مع المنتخب الوطني، هي التتويج ببطولة أمم إفريقيا عام 2019 في مصر”.

كما أضاف: “البطولة كانت رائعة للغاية منذ البداية وحتى النهاية، كوننا لم نحصل على اللقب منذ 30 عاما تقريبا، واستظعنا الحصول على النجمة الثانية في قميص المنتخب”.

وتابع عيسى ماندي: “هذه الذكرى لن ننساها أبدا، وهي الآن مكتوبة في التاريخ، ولا يمكن لأحد أن يمحو ذلك”.

يذكر أن عيسى ماندي، يتجه لخوض مباراته رقم 100 مع المنتخب الوطني، بمناسبة المواجهة التي ستجمعهم سهرة اليوم الخميس، بمنتخب الطوغو، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.