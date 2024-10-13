ماندي: “هكذا تمكنا من العودة في المباراة ضد الطوغو”

كشف الدولي الجزائري عيسى ماندي، كيف تمكن رفقة زملائه من العودة في مباراتهم الأخيرة أمام منتخب الطوغو، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وصرح ماندي، في فيديو نشرته “الفاف” اليوم الأحد، عبر منصة “X”: “عندما سجل المنافس الهدف الأول. كان أول شيء قلناه لانفسنا هو يجب أن نتقى هادئين”.

كما أضاف: “قمنا بتصحيح الأمور لأنها لم تكن جيدة، ولم نكن منظمين تكتيكيا. بعدها أدركنا أننا نثق في امكانياتنا وفي العمل الذي قمنا به”.

وتابع عيسى ماندي: “تمكنا من العودة تدريجيا في المباراة، وبعدها نجحنا في أخذ الأسبقية وتحقيق الفوز”.

يذكر أن المنتخب الوطني كان متأخرا في المنتيجة أمام منتخب الطوغو، بهدف دون رد، قبل أن يتمكن ماندي وزملائه من قلب الطاولة وتحقيق الفوز بنتيجة (5-1).