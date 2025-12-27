ماندي: “هناك ديناميكية جديدة وسنقدم كل شيء للذهاب بعيدا في الـ”كان””

جدد المدافع الدولي الجزائري، عيسى ماندي، رفضه الالتفات إلى الوراء، والحديث عن الخروج من الدور الأول في النسختين الماضيتين من كأس أمم إفريقيا.

وفي الندوة الصحفية التي عقدها اليوم السبت، رفقة فلاديمير بيتكوفيتش، اعترف ماندي، بأن الأمور لم تسر جيدا مع المنتخب في النسختين الماضيتين.

غير أنه أبدى تفاؤلا كبيرا بقدرة “الخضر” على التألق في النسخة الجارية حاليا بالمغرب. وقال: “سنقدم كل شيء من أجل جعل الشعب فخورا بنا، وأيضا من أجلنا”.

وواصل مدافع نادي ليل الفرنسي: “نريد الذهاب إلى أبعد محطة ممكنة، وهذا أمر مؤكد.. سنقدم كل شيء من أجل ذلك”.

وختم ماندي: “صحيح لم نفز منذ 2019 في كأس فريقيا.. بعد ذلك لا ننظر كثيرا إلى الماضي، نحاول أن نكون طموحين ونركز على المستقبل.. هناك لاعبين جدد ومدرب جديد وديناميكية جديدة وعلينا أن نرى إلى الأمام”.