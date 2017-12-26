ماندي :”هناك صراع بين الجزائر والمغرب ولكننا إخوة”

كشف الدولي الجزائري، عيسى ماندي امتلاكه علاقة مميزة مع زميله في ريال بيتيس، المغربي، زهير فضال، مُعتبرا بأنهما بمثابة إخوة.

وقال القائد السابق للمنتخب الوطني :”صحيح هناك صراع بين الجزائر والمغرب، ولكن هذا لايمتد تماما للجانب الرياضي، ونحن بمثابة إخوة”.

وواصل :”أتفاهم كثيرا مع زهير فضال، خاصة وأننا نتحدث سويا بالفرنسية، وهو شخصية رائعة، ولايوجد أي تنافس أو صراع بيننا”.

وتطرق ماندي لمواطنه، رياض بودبوز، مؤكدا بأنه سيُصبح نجما في الأندلس امتلاكه لمسة سحرية، وهذا بشرط أن تتركه الإصابات بسلام.