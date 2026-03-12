ماندي وبن طالب يقدمان أداءً لافتًا رغم خسارة ليل أمام أستون فيلا

تلقى نادي ليل الفرنسي هزيمة قاسية أمام ضيفه أستون فيلا بهدف دون رد، ضمن منافسة الدوري الأوروبي، في مباراة عرفت مشاركة الدوليين الجزائريين عيسى ماندي ونبيل بن طالب.

ورغم هزيمة النادي الفرنسي، إلا أن الثنائي الجزائري قدم مردودًا مميزًا فوق أرضية الميدان، إذ حظي لاعبي الخُضر بإشادة واسعة من طرف وسائل الإعلام الفرنسية والمتابعين، بالنظر إلى المستوى الذي ظهرا به طيلة أطوار اللقاء.

وحسب موقع “هوسكورد” المتخصص في الإحصائيات، نال عيسى ماندي أفضل تنقيط في صفوف ليل بـ7.4، ليكون أحسن لاعب في فريقه خلال المباراة. بينما حل نبيل بن طالب ثانيًا بتنقيط 7.3 بعد أداء متوازن في وسط الميدان.

وانتشرت صورة اللاعبين الجزائريين خلال إفطارهما أثناء المباراة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في لقطة تؤكد التزامهما بالصيام خلال شهر رمضان رغم خوضهما مباراة أوروبية قوية.