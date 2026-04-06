ماندي وبن طالب ينالان الاعتراف في “الليغ1” الفرنسية

سجّل الثنائي الدولي الجزائري، عيسى ماندي، ونبيل بن طالب، لاعبا نادي ليل، تواجدهما في التشكيلة المثالية “لليغ1” الفرنسية.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، تشكيلتها المثالية للجولة الـ28 من “الليغ1” الفرنسية، والتي ضمت اسمي ماندي، وبن طالب.

ومنحت ذات الصحفية علامة (8/10) لبن طالب، عن مردوده في هذه الجولة ضد نادي لانس، فيما نال مواطنه ماندي، علامة (7/10).

يذكر أن نبيل بن طالب، وعيسى ماندي، ساهما في فوز ناديهما ليل، في هذه الجولة الـ28 من الليغ1، بثلاثية نظيفة، على حساب نادي لانس.