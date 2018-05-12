ماندي وبودبوز يفشلان في الإطاحة بإشبيلية في داربي أندلسي مُثير

إنقاد الثنائي الدولي الجزائري عيسى ماندي ورياض بودبوز رفقة فريقهم ريال بيتيس للتعادل ضد إشبيلية بهدفين لهدفين أمسية اليوم السبت.

في داربي إقليم الأندلس الذي يدخل لحساب الأسبوع ال37 من دوري الدرجة الأولى الإسباني، الذي إحتضنه ملعب “بينيتو فيلا مارين”.

وشارك مدافع الخضر عيسى ماندي أساسيا طيلة أطوار اللقاء بينما دخل رياض بودبوز مع بداية الشوط الثاني مكان زميله غواردادو.

وشهد الداربي الأندلسي إثارة كبيرة في شوطه الثاني حيث تقدم إشبيلية بالهدف الثاني في الدقيقة 79 ليُعدل بيتيس بعد دقيقتين.