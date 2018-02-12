ماندي وبودبوز يواصلان التألق مع “ريال بيتيس”

واصل الدوليان الجزائريان عيسى ماندي ورياض بودبوز، نتائجهم الجيدة مع ناديهم ريال بيتيس الإسباني في “الليغا” بفوز ثاني على التوالي.

سهرة اليوم على “ديبورتيفو لاكورونيا” (1-0) لحساب الجولة الـ23 من عمر البطولة الإسبانية ليعتلي الفريق الصف الثامن برصيد 33 نقطة.

وشارك كل من ماندي وبودبوز في التشكيلة الأساسية للمباراة، فيما ترك الثاني أرضية الميدان في الد64 لزميله كريستيان تيو.

يذكر أن صانع ألعاب الخضر رياض بودبوز بات محل إنتقاد الإعلام الإسباني بسبب عدم قدرته على فرض نفسه في الفريق منذ بداية الموسم.