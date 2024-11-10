ماندي وبوعناني يفترقان على التعادل في الدوري الفرنسي

عاد الدولي الجزائري عيسى ماندي، بنقطة التعادل رفقة فريقه ليل أمام المستضيف نادي نيس في قمة الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

وشارك عيسى ماندي أساسيا في المباراة، حيث لعب على غير العادة كمدافع أيمن بقرار من مدربه في الفريق، في حين شارك بدر الدين بوعناني كاحتياطي في الدقيقة 75، من عمر الشوط الثاني.

وانتهت المباراة بتسجيل ثنائية في كل شبكة التي جرت بملعب “اليانز ريفييرا” التي شهدت غياب الدولي الجزائري هشام بوداوي بداعي الإصابة.

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