ماندي وبيتيس يطيحان بالريال في عقر الدار

فاز الدولي الجزائري عيسى ماندي، رفقة ناديه ريال بيتيس الإسباني، بالمباراة التي جمعتهم اليوم الأحد، بريال مدريد، لحساب الليغا.

وشارك عيسى ماندي، أساسيا في هذه المواجهة، أين قدم مردودا جيدا رفقة زملائه في خط الدفاع، وصد العديد من هجمات ريال مدريد.

وتمكن رفقاء ماندي، من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ61، قبل أن يضيفوا الهدف الثاني في الدقيقة الـ75 من عمر اللقاء.

وبهذا ألحق عيسى ماندي، رفقة ناديه ريال بيتيس، الهزيمة الـ12 بريال مدريد في البطولة، ورفعوا رصيدهم لـ50 نقطة في المركز العاشر.