ماندي وزفان ضمن التشكيلة المثالية لأفارقة أوروبا

تواجد الدوليان الجزائريان عيسى ماندي، لاعب بيتيس الإسباني، ومهدي زفان، لاعب رين الفرنسي، ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة في أوروبا.

وجاء إختيار زفان، بالنظر لمساهمته في فوز فريقه أمام أميان بنتيجة 1-0، والمردود الكبير الذي قدمه في هذه المواجهة.

ومن جهته، أهدى ماندي، التأهل لفريق في كأس الملك، وبرز بقوة أمام الأتليتيكو، ما مكنه من التواجد ضمن هذه التشكيلة.

وضمت هذه التشكيبلة المثالية للاعبين الأفارقة في أوروبا، العديد من النجوم على غرار الكوديفواري جيرفينيو (بارما)، والسينيغالي كوليبالي (نابولي) وغيرهم.