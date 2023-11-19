ماندي وسليماني يغادران بداعي الإصابة

تلقى المنتخب الوطني، ضربة موجعة في أول 17 دقيقة من مباراته الجارية حاليا أمام نظيره الموزمبيقي، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وغادر مدافع الخضر، عيسى ماندي، أرضية ميدان “ملعب دو زيمبيتو” بعد مرور 14 دقيقة فقط. متأثرا من إصابة، وترك مكانه لزميله محمد أمين توغاي.

ولم تمر سوى 3 دقائق فقط عن استبدال ماندي. سقط زميله في الهجوم إسلام سليماني، متأثرا من إصابة هو الآخر، واستعان الناخب الوطني، جمال بلماضي، بمحمد أمين عمورة لتعويضه.

للإشارة فإن منافس الخضر، يلعب باندفاع كبير، إلى جانب سوء أرضية الميدان، وهي الأمور التي تسببت في مغادرة الثنائي ماندي وسليماني.