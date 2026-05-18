ماندي وقبال ضمن تشكيلة الموسم في الليغ1 الفرنسية

تواجد الثنائي الدولي الجزائري، عيسى ماندي، لاعب نادي ليل، وايلان قبال، لاعب نادي أف سي باريس، ضمن تشكيلة الموسم لليغ1 الفرنسية.

وكشف موقع “sofascore”، تشكيلة الموسم لليغ1 الفرنسية، والتي ضمت اسم الثنائي ماندي، وقبال.

كما منح ذات الموقع، علامة (7.24) ليعسى ماندي، فيما نال مواطنه قبال، علامة (7.39)، عن مردودهما هذا الموسم في الليغ1.

يذكر أن عيسى ماندي، توج لاعب الموسم في ناديه ليل، فيما أختير ايلان قبال، هو الآخر أفضل لاعب للموسم في ناديه أف سي باريس.