ماندي وبن رحمة يفترقان على نتيجة التعادل الإيجابي

انتهت مواجهة ليل ومنافسه موناكو في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي، اليوم الجمعة، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

وشارك المدافع الدولي، عيسى ماندي، من جانب نادي ليل، أساسياً وفي كامل أطوار هذه المواجهة. ونال تنقيطا جيدا قدره 7.1 (حسب موقع صوفاسكور المختص).

أما من جانب أولمبيك ليون، شارك بن رحمة، بديلا عند الدقيقة الـ77 من الشوط الثاني، ونال تنقيطا متوسطا في اللقاء، بعلامة 6.9.

وارتقى لاعب الخضر، ماندي، رفقة فريقه ليل، إلى المركز الثالث في سلم ترتيب البطولة الفرنسية مؤقتا، برصيد 18 نقطة.

فيما يتواجد بن رحمة رفقة فريقه أولمبيك ليون، في المركز الخامس، برصيد 15 نقطة، مؤقتا، في انتظار استكمال باقي مواجهات الجولة العاشرة.