ماندي يؤكد فخره بارتداء قميص الخضر مُجددا

جدد المدافع المحوري، للمُنتخب الوطني، عيسى ماندي، فخره بارتداء قميص الخضر عقب مواجهة أوغندا.

لاعب فريق فياريال الاسباني نشر اليوم الأحد صورة له من مواجهة أوغندا التي جرت سهرة السبت.

حيث تُظهر الصورة ماندي يُقبل علم الجزائر الموجود على قميص المنتخب الوطني.

كما أرفق ماندي الصورة التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعبارة:”دائما فخر أن أرتدي هذا القميص”.