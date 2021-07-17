ماندي يبدأ مشواره مع فياريال بهزيمة

سجل الدولي الجزائري، عيسى ماندي، أول ظهور له رفقة ناديه الجديد فياريال، بمناسبة المواجهة أمام فياريال، يوم أمس الجمعة، في إطار تحضيرات كلا الفريقين للطبعة الجديدة من الليغا الإسبانية.

وتحصل المدافع المحوري، على ثقة مدربه أوناي إيميري، والذي دفعه به في التشكيلة الأساسية لمدة شوط واحد، قبل أن يستبدله مُباشرة بعد إنطلاق الشوط الثاني، لأنه قرر لعب كل 45 دقيقة بتعداد مُختلف، ومنح الفُرصة للجميع دون إستثناء.

وإنتهى اللقاء بين “الغواصات الصفراء” و”البلانكي نغيروس” بفوز الأخير بثلاثة أهداف مُقابل هدفين.