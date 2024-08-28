ماندي يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

تأهل المدافع الدولي الجزائري، عيسى ماندي، إلى مسابقة رابطة أبطال أوروبا، رفقة فريقه ليل الفرنسي.

وجاء تأهل ليل بعد أن تجاوز، في الملحق النهائي للمنافسة، نادي سلافيا براغ التشيكي، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وانهزم نادي ليل أمام سلافيا براغ، بنتيجة (2-1)، اليوم الأربعاء، في مواجهة الإياب التي احتضنها ملعب “فورتونا أرينا”. ليستفيد النادي الفرنسي، من فوزه ذهابا بنتيجة (2-0)، ويتأهل بذلك إلى دوري أبطال أوروبا.

وغاب المدافع الجزائري، عيسى ماندي، عن مواجهة اليوم، بسبب عقوبة الإيقاف، بعد طرده بالبطاقة الحمراء أمام نادي فنربخشة التركي، في الدور السابق، فيما يتواصل غياب مواطنه، متوسط الميدان، نبيل بن طالب، عن المنافسة لدواعٍ صحية.

وارتفع عدد اللاعبين الجزائريين المتأهلين إلى رابطة الأبطال في نسختها الجديدة، إلى 6، بعد ثنائي فاينورد الهولندي رامز زروقي وأنيس حاج موسى، ولاعب بوروسيا دورتموند رامي بن سبعيني، ولاعب يونغ بويز السويسري جوان حجام، ولاعب ميلان إسماعيل بن ناصر.