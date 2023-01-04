ماندي يتأهل رفقة فياريال للدور المقبل لكأس الملك

شارك أمس الثلاثاء، المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي، أساسيا رفقة فريقه فياريال الإسباني في مواجهة قرطانجة، برسم الدور16 من كأس الملك.

وشارك مدافع الخضر، في اللقاء طيلة التسعين دقيقة، في القاء الذي عرف فوز الغواصات الصفراء بخماسية مقابل هدف.

كما نال لاعب المنتخب الوطني، ماندي علامة 6.4 في اللقاء، وتمريرات ناجحة بنسبة 93 %