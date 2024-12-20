ماندي يتأهل للدور الـ16 من كأس فرنسا

ضمن المدافع الدولي الجزائري، عيسى ماندي، اليوم الجمعة، التأهل رفقة فريقه ليل، إلى الدور السادس عشر من كأس فرنسا.

وذلك بعد الفوز أمام المنافس في الدور الثاني والثلاثين، نادي روون، بهدف دون رد.

وشارك مدافع الخضر، ماندي، أساسيا وفي كامل أطوار هذه المواجهة، في مركز قلب الدفاع، وساهم في المحافظة على نظافة شباك فريقه.

كما نال المدافع الجزائري، عيسى ماندي، تنقيط 7.3 في المواجهة، بحسمه أربع صراعات ثنائية على الكرة لصالحه من ست صراعات ثنائية، وقام باعتراضين ناجحين على الكرة وتدخلين ناجحين.

للإشارة، بصم المدافع، عيسى ماندي، على 17 مشاركة مع ناديه ليل الفرنسي هذا الموسم في كل المنافسات، بمجموع 1240 دقيقة لعب. 8 مناسبات في منصب مدافع محوري و 6 مناسبات ظهيراً أيمن ومرة واحدة لاعب خط وسط.