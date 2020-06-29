ماندي يتجه لتغيير الأجواء مع نهاية الموسم

كشفت مصادر صُحفية إسبانية، أن الجزائري “عيسى ماندي” مصمم على تغيير الأجواء مع نهاية الموسم الجاري.

يأتي إصرار “ماندي” بعد عدم الاعتماد عليه في الفترة الأخيرة من طرف المدرب “روبي” سابقا والحالي “ألكسيس”.

وسيكون نادي “ريال بيتيس” مجبرا على التخلي عن الجزائري مقابل مبلغ مادي خاصة أن عقده ينتهي صيف 2021.

في نفس السياق، فإن كل من “ليون” و”أتلتيكو مدريد” وحتى “نيوكاستل” مهتمون بضم “عيسى ماندي”، والصفقة لن تكلف الكثير.

يذكر أن إدارة “الفاردي بلانكوس” قدمت عرضها من أجل تجديد عقد الجزائري “ماندي” إلى غاية 2023.