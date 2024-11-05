ماندي يحافظ على حظوظه في التأهل إلى ثمن نهائي رابطة الأبطال

حافظ المدافع الدولي الجزائري، عيسى ماندي، على حظوظه في التأهل، رفقة فريقه ليل، إلى الدور الثمن النهائي من منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وذلك بعد أن تعادل نادي ليل أمام ضيفه يوفنتوس بنتيجة هدف في كل شبكة، في إطار الجولة الرابعة من المنافسة،

وشارك المدافع الدولي الجزائرية في كامل أطوار هذه المواجهة، ونال تنقيطا متوسطا بعلامة 6.7 من 10 حسب موقع سوفاسكور المختص في الإحصائيات.

وتمكن لاعب الخضر من تقديم 20 تمريرة صحيحة في المواجهة. منها واحدة مفتاحية، وحسم لصالحه صراعين ثنائيين على الكرة.

للإشارة، رفع نادي ليل رصيده للنقطة السابعة بعد مرور أربع جولات من دوري أبطال أوروبا، في المركز الـ12.