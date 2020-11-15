ماندي يحدد شروطه لتجديد عقده مع بيتيس

عاد إدارة نادي ريال بيتيس، إلى طاولة المفاوضات مع الدولي الجزائري عيسى ماندي قصد تجديد عقد هذا الأخير مع الفريق.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، على لسان المدير الرياضي لرايل بيتيس، أنطونيو كوردن، أن ماندي تلقى في الأسابيع الماضية عرضا جديدا من مسؤولي بيتيس، لتجديد عقده مع الفريق.

وأوضحت ذات المصادر، أن الدولي الجزائري، طالب بالحصول على ضمانات فيما يتعلق بطموحات النادي في المنافسات الأوروبية.

يذكر أن عقد عيسى ماندي، مع ريال بيتيس، سنتهي بنهاية الموسم الجاري، ما سيتيح له الانضمام لأحد الأندية الراغبة في خدماته في صفقة انتقال حر.