 ماندي يحطم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة بقميص الخضر 

حطم الدولي الجزائري عيسى ماندي رقما قياسيا مع المنتخب الوطني كأكثر اللاعبين مشاركة بالقميص الوطني بـ 103 مباراة له في لقاء ليبيريا اليوم الأحد الذي جرى بملعب المجاهد الراحل حسين ايت احمد.

كما عرفت المباراة تسجيل ماندي هدفا جديدا لبه بقميص المنتخب الوطني لتكتمل فرحته الكبيرة.

ووصل ماندي رقم الثنائي سليماني وبلومي، كما يرشح رقمه إلى الارتفاع بالنظر إلى أنه يملك إمكانية لعبه عدد اكبر من المواجهات، ليؤكد تعلقه الكبير والواجب الذي يقوم به.

كما عرفت المباراة عودة النجم رياض محرز إلى التسجيل بعد غيابه عن ذلك لـ 11 مباراة، في لقاء عرف عودة بونجاح إلى التسجيل كذلك.

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