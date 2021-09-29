ماندي يحل ضيفا ثقيلا على مانشستر يونايتد

يحل المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي سهرة اليوم الأربعاء رفقة ناديه ف ياريال الإسباني ضيفا ثقيلا على نادي مانشستر يونايتد بملعب أولترافورد في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال أوروبا.

هذا ومن المنتظر أن يكون اللاعب الجزائري عيسى ماندي في دكة البدلاء، حيث سيجدد المدرب أوناي إيمري الثقة في الثنائي راوول ألبيول وبو توراس في محور الدفاع أمام العملاق الإنجليزي.

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