ماندي يخوض داربي الأندلس أمام جماهير إفتراضية

يعود عيس ماندي، اليوم الخميس، للمنافسة الرسمية رفقة ناديه ريال بيتيس، لمواجهة إشبيليا، في داربي الأندلس، وستشهد هذه المباراة اجراءات استثنائية بسبب كورونا.

وحسب ما تناقلته وسائل اعلام اسبانية، فإن هذه المواجهة الكبيرة، التي تدخل ضمن الجولة الـ28 من الليغا، سغيب عنها جماهير الفريقين، ويتم تعويضهم بجماهير افتراضية.

وقررت الليغا، وضع مكبرات صوت في ملعب “بيزخوان”، لتشجيعات جمهور الفيقين، لإشعار اللاعبين بالحماس الجماهير الذي تعود عليه، والذي يعد ميزة الداربي الأندلسي.

يذكر أن هذه أول مباراة سيخوضها عيسىى ماندي، ولاعبي ريال بيتيس، واشبيلية، منذ توقف المنافسة بسبب كورونا.