ماندي يرتكب “خطأ” فادحا في الوقت القاتل ويتسبب في خسارة فياريال

ارتكب النجم الدولي الجزائري “عيسى ماندي” خطأ فادحا في الدوري الإسباني ليتسبب في خسارة فريقه فياريال.

فريق فياريال سقط على أرضية ميدانه “لاسيراميكا” بهدفين لهدف وحيد لحساب الجولة الـ9 من الليغا.

النتيجة كانت تُشير للتعادل بهدف في كل شبكة، ليُخطئ ماندي في اعادة الكرة لحارسه ليخطفها لاعب أوساسونا “أفيلا” في الدقيقة الـ87 ويُضيف الثاني.

وتُعتبر هذه الخسارة الأولى للغواصات الصفراء في الليغا، والمرة الثانية التي يرتكب فيها ماندي خطأ فادحا هذا الموسم.