ماندي يرفض الوقوف دقيقة صمت في لقاء فياريال أمام الصهاينة

رفض الدولي الجزائري عيسى ماندي الوقوف دقيقة صمت قبل لقاء فريقه فياريال الإسباني أمام فريق الكيان الصهيوني.

وجمع اللقاء بين الدولي الجزائري عيسى ماندي وفريقه بالكيان العبري في الدوري الإسباني الذي لعب في قبرص بملعب “لارنكا”.

وقدم مدافع الخضر مباراة جيدة على طول الخط، أين اختير أفضل لاعب في المباراة بتنقيط 7.4 من 10 حسب موقع سوفاسكور المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

وقاد ماندي فريقه للفوز بثنائية مقابل واحد أمام الفريق “الغير معترف به شرعا” بعد قاد الدفاع بشكل جيد.

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