ماندي يساهم في عودة بيتيس بتعادل ثمين أمام الريال

فرض نادي ريال بيتيس، التعادل السلبي 0-0، على مظيفهم نادي ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين سهرة اليوم السبت، لحساب الجولة الـ12 من الليغا.

وشارك الدولي الجزائري عيسى ماندي، أساسيا في هذه المباراة، ليساهم في عودة ناديه ريال بيتيس، بنقطة ثمينة، من ملعب “سنتياغو برنابيو”.

وقدم مدافع الخضر، مباراة في المستوى، أين أحبط العديد من الفرص، التي صنعها هجوم الريال، بقيادة النجم كريم بن زيمة.

وبهذا التعادل، رفع ريال بيتيس رصيده لـ 13 نقطة، في المركز الـ14، وفوت الفرصة على ريال مدريد، لإعتلاء صدارة ترتيب الليغا.