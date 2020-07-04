ماندي يستعيد مكانته الأساسية في مواجهة سيلتا فيغو

الرياضة
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ماندي يستعيد مكانته الأساسية في مواجهة سيلتا فيغو
بقلم كريم.تيغرمت

تواجد الدولي الجزائري عيسى ماندي، ضمن التشكيلة الأساسية لناديه ريال بيتيس، بمناسبة المواجهة التي ستجمعهم اليوم السبت بنادي سيلتا فيغو.

وكشف الحساب الرسمي لنادي ريال بيتيس، عن التشكيلة التي سيبدأ بها مدرب الفريق هذه المباراة، والتي ضمت اسم عيسى ماندي.

وتأتي عودة لاعب الخضر، للتشكيلة الأساسية لناديه، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام فياريال، لخيارات فنية، دفع ثمنها ريال بيتيس، بخسارة المباراة بنتيجة 2-0.

ويسعى عيسى ماندي، لاستعادة نغمة الإنتصارات رفقة ريال بيتس، أو على الأقل العودة بنتيجة ايجابية من سيلتا فيغو.


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