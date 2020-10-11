ماندي يسجل إسمه في تاريخ ريال بيتيس

تمكن الدولي الجزائري عيسى ماندي من تحطيم رقم قياسي في ناديه ريال بيتيس الإسباني، بفضل عدد مشاركاته مع المنتخب الوطني.

وبعد مشاركته في ودية نيجيريا، أصبح ماندي، في تاريخ ناديه ريال بيتيس، من حيث عدد مشاركاته رفقة المنتخب الوطني.

ويأتي هذا بالنظر لمشاركة الدولي الجزائري في 56 مناسبة مع الخضر، 32 منها، منذ انضمامه لريال بيتيس، شهر جويلية 2016.

ويتساوى عيسى ماندي (28 عاما)، في هذا الرقم مع كل من الدوليين السابقين نذير بلحاج، ومصطفى كويسي.

يذكر أن أو ظهور لعيسى ماندي رفقة المنتخب الوطني، كان شهر مارس من سنة 2014، خلال المباراة الودية التي فاز بها الخضر (2-0) أمام سلوفينيا.