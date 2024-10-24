ماندي يسجل تواجده ضمن التشكيلة المثالية لرابطة الأبطال

سجل الدولي الجزائري، عيسى ماندي، لاعب نادي ليل الفرنسي، تواجده في التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دوري الأبطال.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، تشكيلتها المثالية لهذه الجولة من رابطة الأبطال، والتي ضمت اسم ماندي.

كما نال الدولي الجزائري، ثاني أفضل تنقيط في هذه التشكيلة المثالية، بعلامة (8)، نظير تألقه في مباراة ناديه ليل، أمام أتليتيكو مدريد.

يذكر أن عيسى ماندي، شارك أساسيا، أمس الأربعهاء، رفقة ناديه ليل، في مواجهة أتليتيكو مدريد، وساهم في فوز ناديه ليل بثلاثية مقابل هدف واحد.