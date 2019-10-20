ماندي يسقط بثلاثية رفقة بيتيس أمام سوسيداد

إنهزم الدولي الجزائري عيسى ماندي، اليوم الأحد، رفقة ناديه ريال بيتيس، بثلاثية، أمام ريال سوسيداد، لحساب الجولة التاسعة من الليغا الإسبانية.

وكان رفقاء عيسى ماندي، السباقين للتسجيل في هذه المواجهة، عن طريق لورينزو مورلا، في الدقيقة الـ12 من الشوط الأول.

وتمكن نادي سوسيداد، من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ22، قبل أن يضيف هدفي الفوز في الدقيقتين الـ36، و58 من عمر اللقاء.

يذكر أن عيسى ماندي، شارك أساسيا، وفي كامل أطوار هذه المباراة، التي كان فيها دفاع ريال بيتيس بعيدا عن المستوى المطلوب.