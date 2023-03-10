ماندي يشارك أساسيا لأول مرة منذ شهرين!

عاد الدولي الجزائري عيسى ماندي، لأجواء المنافسة بمناسبة مواجهة فريقه فياريال ضد أندرلخت ضمن منافسات الدور 16 لدوري المؤتمرات الأوروبية.

وشارك ماندي أمس الخميس، في لقاء فريقه طيلة التسعين دقيقة خلال المواجهة التي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وذلك لأول مرة، منذ قرابة الشهرين، حيث تعود آخر مواجهة شارك فيها لاعب الخضر أساسي طيلة التسعين دقيقة، بتاريخ 22 جانفي الماضي.

عند مواجهة فريقه فياريال لجيرونا في الدوري الإسباني.