ماندي يشارك بديلا مع فياريال في الدوري الإسباني

تعقدت وضعية المدافع الدولي الجزائري، عيسى ماندي، قبل مواجهتي الدور الفاصل أمام الكاميرون.

ماندي تواجد مرة آخرى على مقاعد البدلاء بمناسبة لقاء فريقه فياريال الجاري حاليا أمام الضيف سيلتا فيغو.

قبل أن يشارك في الدقيقة 46 مكان زميله وقائد فياريال راؤول ألبيول.

كما لم يُشارك بطل إفريقيا رفقة الخضر سنة 2019 سوى في 11 لقاءا هذا الموسم مع الغواصات الصفراء.

لاعب ريال بيتيس السابق بدأ 9 مباريات كأساسي في حين دخل بديلا في مباراتين.

وسيجد الناخب الوطني جمال بلماضي نفسه في حيرة خلال مواجهتي الكاميرون بالنظر لنقص المنافسة التي يُعاني منها ماندي.