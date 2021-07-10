ماندي يشارك في أول حصة تدريبية مع الغواصات الصفراء

سجل الدولي الجزائري عيسى ماندي، مشاركته في أول حصة تدريبية له، رفقة ناديه الجديد فياريال، تحضيرا للموسم الجديد.

ونشرت إدارة نادي فياريال، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتير”، صورة لماندي، خلال مشاركته في أول حصة تدريبية له رفقة الفريق.

وظهر الدولي الجزائري، إلى جانب مدربه أوناي إمري، الذي سيشرف عليه انطلاقا من الموسم الجديد لليغا الإسبانية.

يذكر أن عيسى ماندي، انتقل خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من نادي ريال بتيس، إلى فياريال الإسباني.