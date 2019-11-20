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ماندي يشارك في تدريبات بيتيس إستعدادا لمواجهة فالنسيا

الرياضة
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ماندي يشارك في تدريبات بيتيس إستعدادا لمواجهة فالنسيا
بقلم كريم.تيغرمت

سجل الدولي الجزائري عيسى ماندي، مشاركته اليوم الأربعاء، في تدريبات ناديه ريال بيتيس الإسباني، إستعدادا للمواجهة المقبلة أمام نادي فالنسيا.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن مشاركة ماندي، اليوم الأربعاء، في تدريبات بيتيس، بعد مشاركته في فوز الخضر أمام كل من بوتسوانا، زامبيا.

وكان مدافع الخضر، قد عاد أمس الثلاثاء، إلى إسبانيا، بعد سفرية شاقة في أدغال إفريقيا، ليسجل صبيحة اليوم الأربعاء، حضوره في تدريبات فريقه.

ويعول المدرب روبي، على مدافعه عيسى ماندي، لقيادة دفاع ريال بيتيس، خلال مواجهة نادي فالنسيا، السبت المقبل، لحساب الليغا الإسبانية.


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