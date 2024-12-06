ماندي يشارك في فوز ليل أمام بريست بثلاثية

شارك الدولي الجزائري عيسى ماندي في الفوز الكبير الذي حققه ناديه ليل أمام ضيفه بريست ضمن الجولة 14 من الدوري الفرنسي.

وحقق ليل الفوز بثلاثية مقابل هدف واحد، في مباراة شارك فيها المدافع الجزائري عيسى ماندي أساسياً، بملعب “بيار موروا”.

وعاد ماندي تدريجيا إلى مستواه، سواء مع فريقه الفرنسي، بعد نيله ثقة من الطاقم الفني للفريق. وحتى مع المنتخب الوطني الجزائري الذي حقق معه رقما قياسيا جديداً بمشاركته في 103 مباريات بقميص الخضر.