ماندي يشعل الصراع بين الأندية الأوروبية

يواصل الدولي الجزائري عيسى ماندي، لاعب ريال بيتيس الإسباني، جذب اهتمام الأندية الأوروبية، على غرار نادي نيوكاسل الإنجليزي، تحسبا للميركاتو الصيفي.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية، أن مسؤولي نادي نيوكاسل، جد مهتمين بخدمات عيسىى ماندي، لتعزيز فريقهم تحسبا للموسم المقبل.

وتسعى إدارة النادي الإنجليزي، شراء عقد لاعب الخضر مقابل 30 مليون أورو، بعد رفض هذا الأخير التمديد مع ناديه ريال بيتيس.

وبهذا سيدخل نادي نيوكاسل، في صراع على خدامات عيسى ماندي، مع نادي أتليتيكو مدريد، الذي كان السباق لإبداء اهتمامه باللاعب.