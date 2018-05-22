ماندي يشكر جماهير “بيتيس” ويعتبر هذا الموسم “إستثنائي” !

قدم الجزائري “عيسى ماندي”، أحد افضل مواسمه الكروية هذا الموسم مع فريقه “ريال بيتيس” وكان عنصرا فعالا في تشكيلة المدرب “كيكي ستيان”.

ونشر ماندي عبر حسابه الرسمي في التويتر: “موسم لا ينسى” في إشارة لتألقه الكبير وأيضا لتأهل “بيتيس” للمشاركة في “الأوروبا ليغ”.

وأضاف: “شكرا للجميع على دعمكم، وعلى اللحظات الجميلة التي عشناها معا”.

يذكر أن الجزائري بات مطلوبا في العديد من الأندية على غرار “روما” و “بشكتاش”.