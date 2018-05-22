ماندي يشكر جماهير “بيتيس” ويعتبر هذا الموسم “إستثنائي” !

قدم الجزائري “عيسى ماندي”، أحد افضل مواسمه الكروية هذا الموسم مع فريقه “ريال بيتيس” وكان عنصرا فعالا في تشكيلة المدرب “كيكي ستيان”.
ونشر ماندي عبر حسابه الرسمي في التويتر: “موسم لا ينسى” في إشارة لتألقه الكبير وأيضا لتأهل “بيتيس” للمشاركة في “الأوروبا ليغ”.
وأضاف: “شكرا للجميع على دعمكم، وعلى اللحظات الجميلة التي عشناها معا”.
يذكر أن الجزائري بات مطلوبا في العديد من الأندية على غرار “روما” و “بشكتاش”.
🔥⚪💚 Une saison inoubliable.
Merci à tous pour votre soutien et les émotions vécues ensemble…
🔥⚪💚 Una temporada inolvidable.
Gracias a todos por su apoyo y las emociones que hemos vivido juntos. pic.twitter.com/xBWNMK2y4C
— Aïssa Mandi (@aissamandi23) May 20, 2018
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