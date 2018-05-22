ماندي يشكر جماهير “بيتيس” ويعتبر هذا الموسم “إستثنائي” !

الرياضة
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ماندي يشكر جماهير “بيتيس” ويعتبر هذا الموسم “إستثنائي” !
بقلم أمير بهلول

قدم الجزائري “عيسى ماندي”، أحد افضل مواسمه الكروية هذا الموسم مع فريقه “ريال بيتيس” وكان عنصرا فعالا في تشكيلة المدرب “كيكي ستيان”.

ونشر ماندي عبر حسابه الرسمي في التويتر: “موسم لا ينسى” في إشارة لتألقه الكبير وأيضا لتأهل “بيتيس” للمشاركة في “الأوروبا ليغ”.

وأضاف: “شكرا للجميع على دعمكم، وعلى اللحظات الجميلة التي عشناها معا”.

يذكر أن الجزائري بات مطلوبا في العديد من الأندية على غرار “روما” و “بشكتاش”.

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