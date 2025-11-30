ماندي يصاب مع ليل ويثير المخاوف قبل انطلاق “الكان”  

غادر الدولي الجزائري عيسى ماندي، مواجهة فريقه ليل أمام لوهافر مصابًا في الدقيقة الـ37، بعدما شعر بآلام مفاجئة اضطرته لطلب التغيير ومغادرة أرضية الميدان.

ويترقَّبُ الطاقم الطبي نتائج الفحوص التي ستحدد طبيعة الإصابة ومدة غيابه المحتملة.

وتأتي هذه الإصابة في وقت حساس لقائد الخُضر، قبل أيام فقط من انطلاق كأس أمم إفريقيا التي يعول فيها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على خدماته في الخط الخلفي.

كما تزيد هذه الإصابة من حجم القلق في الشارع الرياضي الجزائري، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها رامي بن سبعيني مؤخرًا، ما قد يضع الطاقم الفني أمام حسابات معقدة قبل إعلان القائمة النهائية.

وتأمل الجماهير الجزائرية أن تكون إصابة ماندي طفيفة، وأن يتمكن من استعادة جاهزيته سريعًا للالتحاق بتربص المنتخب الوطني. في ظل الحاجة الماسة لخبرته واستقراره في محور الدفاع خلال البطولة القارية المقبلة.