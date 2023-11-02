ماندي يضرب بالخماسية رفقة فياريال في كأس ملك إسبانيا

تمكن الدولي الجزائري عيسى ماندي رفقة ناديه فياريال من تجاوز عقبة المضيف شيكلانا بالفوز عليه بخماسية نظيفة في الدور الأول من منافسة كأس ملك إسبانيا.

وقدم عيسى ماندي مباراة ممتازة على طول الخط، بعد مشاركته الأساسية، حيث نال رابع أفضل تنقيط فيها بنسبة 7.4من 10 حسب الموقع العالمي “هوسكورد” للأرقام و الإحصائيات.

ويواصل المدافع الجزائري حصد الأرقام و المشاركات الأساسية المتتالية التي ستعود بالفائدة عليها و على كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي المرتقب أن تدخل تربص بعد أسبوعين تقريبا.

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