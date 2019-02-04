ماندي يضرب موعدا لجماهير “بيتيس” هذا الأربعاء !

طالب “عيسى ماندي” مدافع “ريال بيتيس” من جماهير الفريق أن يساندوا النادي هذا الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

وقال ماندي في تصريح للموقع الرسمي: “تنتظرنا مباراة صعبة هذا الأربعاء في منافسة كأس الملك”.

وأضاف: “نحن على بعد 180 دقيقة من النهائي والذي سيكون فوق أرضية ملعبنا.. سيكون من الرائع أن نكون طرفا فيه”.

وتابع: “على الجمهور مساندتنا مثلما جرت العادة، وعلينا أن نقدم مباراة كبيرة وأن نلعب بطريقتنا المعتادة في كأس الملك”.

وختم كلامه: “الفريق محفز للغاية من أجل تقديم مباراة كبيرة ولديه الكثير من الطموح”.

يذكر أن “ريال بيتيس” سيواجه “فالنسيا” في ذهاب كأس الملك يوم الأربعاء.