ماندي يضيع مواجهة أتليتيك بيلباو

سيغيب الدولي الجزائري، عيسى ماندي، مدافع نادي ريال بيتيس، عن المباراة المقبلة لفريقه، أمام نادي أتليتيك بيلباو، لحساب الليغا الإسبانية.

وسيكون نادي ريال بيتيس، محروما من خدمات عيسى ماندي، بسبب تراكم بطاقاته الصفراء، ما سيعرضه للإيقاف لمباراة واحدة.

وكان المدافع الجزائري، قد تلقى البطاقة الصفراء الخامسة له، خلال مشاركته في مباراة ناديه أمس السبت، أمام ريال مايوركا.

يذكر أن عيسى ماندي، ساهم في الفوز الذي عاد به فريقه ريال بتيس، من مايوركا، بنتيجة 2-1، لحساب الجولة الـ16، من الليغا الإسبانية.