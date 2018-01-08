ماندي يضيع مواجهة ليغانيس

سيغيب الدولي الجزائري عيسى ماندي، مدافع نادي ريال بيتيس الإسباني، عن مباراة فريقه المقبلة أمام ليغانيس، بسبب تراكم بطاقاته الصفراء.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ماندي، تلقى البطاقة الصفراء الخامسة هذا الموسم، ما يقصيه بصفة آلية من مباراة فريقه المقبلة.

وتلقى مدافع الخضر، البطاقة الصفراء الخامسة له هذا الموسم خلال داربي الأندلس أمام نادي اشبيلية والذي فاز به بيتيس بـ5-3.

وأشارة ذات الصحيفة، أن ماندي، وضع مدربه سيتيين، في مأزق لإيجاد بديل له، بالنظر للغيابات الكثيرة، ووزن ماندي في الفريق.