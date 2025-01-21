ماندي يطرد بالبطاقة الحمراء ويسقط رفقة فريقه ليل أمام ليفربول

تعرض المدافع الدولي الجزائري، عيسى ماندي، اليوم الثلاثاء، للطرد بالبطاقة الحمراء، خلال مواجهة فريقه ليل أمام ليفربول.

في إطار الجولة الـسابعة من الدور الأول (نظام الدوري) لرابطة أبطال أوروبا.

وخاض مدافع الخضر، هذه المواجهة أساسيا، وتلقى إنذارين في الدقيقتين الـ35 و الـ59، ما كلفه الطرد.

ونال المدافع، عيسى ماندي، علامة 5.8، وهو أسوء تنقيط في المباراة.

وانتهت هذه المواجهة بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد. ليتوقف رصيد النادي الفرنسي عند النقطة الـ13 في المركز الـ11 مؤقتا.

وبلغ عيسى ماندي المشاركة الرابعة له في رابطة الأبطال هذا الموسم مع فريقه.